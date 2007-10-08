Креативный промо-сайт

Веб-программированиеЗакрыт14 заявок225 просмотров
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Необходимо создать промо-сайт для направления "тюнинг".

Основные требования к исполнителю:

- Чёткое понимание задачи поставленной заказчиком

- Наличие готовых Flash-проектов

- Наличие проектов с использованием СОБСТВЕННОЙ CMS

- Знание современных и новых стилей web-дизайна

- Документирование проекта (от брифа до пост-инсталяционной документации)

- Опыт работы с брэндами

- Знание автомобильной тематики в дизайне

Основные требовния к проекту:

- Подготовка полного пакета документации

- УНИКАЛЬНОСТЬ СТИЛЯ на основе шаблонов представленных (см. ниже)

- Интуитивно понятная админ часть CMS

- Наполнение информационного Flash-контента с помощью админ-средств CMS

- Модульность и масштабируемость

- Юзабилити

- Аргументирование стоимости и регламента работ по созданию проекта

Приложение. Шаблоны, сочитающие в себе некоторые состовляющие проекта:

http://www.mitchbergeroncustoms.com/main.asp

http://www.choppersinc.com/flash/index.asp

http://www.templatemonster.com/flash-templates/8864.html

http://www.templatemonster.com/flash-templates/8868.html

http://www.templatemonster.com/flash-templates/10853.html

http://www.templatemonster.com/flash-templates/11124.html

http://www.templatemonster.com/flash-templates/11536.html

http://www.templatemonster.com/flash-templates/12539.html

http://www.templatemonster.com/flash-templates/12984.html

http://www.templatemonster.com/flash-templates/8511.html

http://www.templatemonster.com/swish-templates/8221.html - эффекты

http://www.templatemonster.com/flash-templates/6512.html - хром

http://images.templatemonster.com/screenshots/6400/6454.html -хром

http://www.templatemonster.com/flash-templates/15833.html -движок

http://images.templatemonster.com/screenshots/13900/13925.html - хороша идея

http://www.templatemonster.com/flash-templates/16589.html

Коментарии.

Проект должен смотреться очень дорого. Например как, тюнинг автомобилей ручной работы, таких как Бэнтли, Астон Мартин, Ферари и т.д. - это марки, которые изначально представляют рынку свои продукты выполненные идеально, но мастера тюнинга дополняют эти автомобили элементами, которые не учли "маэстро" авто-изящества. В проекте должны сочитаться контуры и объекты реальных фигур, н ос эффектами хрома

Регламент рассмотрения предложений.

Предложения будут рассматриваться только от кандидатов, которые полностью соответствуют указанным требованиям к кандидатам. Предложение должно быть в виде коментириев к поставленным требованиям как к кандидату, так и к проекту вообщем. Так же, привествуется формирование описания общей картины проекта, путём коментирование шаблонов и собственных дополнений.

Не писать шаблонами, а так же отправлять ссылки на Ваши выполненные работы, которые не попадают под требуемые критерии проекта - все Ваши выполненные работы, которые Вы отправляете должны коментироваться, каким образом они попадают под требования к кандидату для выполнения проекта.

Сроки и оплата.

Должны полностью аргументироваться кандидатом. Проект относится к высокооплачиваемым.

16 лет назад
tuned
Украина
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
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