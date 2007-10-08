Креативный промо-сайт

Необходимо доделать информационно-развлекательный сайт, мобильной тематики www.mabila.com.ua часть выполненных работ можно посмотреть тут http://www.mabila.com.ua/mabila/ Дизайн сайта заказывается отдельно, если Вы можете выполнить и эту работу - сообщите. На данный момент, реализуется на CMS Joomla, если Вы можете сделать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать промо-сайт для направления "тюнинг".
Основные требования к исполнителю:
- Чёткое понимание задачи поставленной заказчиком
- Наличие готовых Flash-проектов
- Наличие проектов с использованием СОБСТВЕННОЙ CMS
- Знание современных и новых стилей web-дизайна
- Документирование проекта (от брифа до пост-инсталяционной документации)
- Опыт работы с брэндами
- Знание автомобильной тематики в дизайне
Основные требовния к проекту:
- Подготовка полного пакета документации
- УНИКАЛЬНОСТЬ СТИЛЯ на основе шаблонов представленных (см. ниже)
- Интуитивно понятная админ часть CMS
- Наполнение информационного Flash-контента с помощью админ-средств CMS
- Модульность и масштабируемость
- Юзабилити
- Аргументирование стоимости и регламента работ по созданию проекта
Приложение. Шаблоны, сочитающие в себе некоторые состовляющие проекта:
http://www.mitchbergeroncustoms.com/main.asp
http://www.choppersinc.com/flash/index.asp
http://www.templatemonster.com/flash-templates/8864.html
http://www.templatemonster.com/flash-templates/8868.html
http://www.templatemonster.com/flash-templates/10853.html
http://www.templatemonster.com/flash-templates/11124.html
http://www.templatemonster.com/flash-templates/11536.html
http://www.templatemonster.com/flash-templates/12539.html
http://www.templatemonster.com/flash-templates/12984.html
http://www.templatemonster.com/flash-templates/8511.html
http://www.templatemonster.com/swish-templates/8221.html - эффекты
http://www.templatemonster.com/flash-templates/6512.html - хром
http://images.templatemonster.com/screenshots/6400/6454.html -хром
http://www.templatemonster.com/flash-templates/15833.html -движок
http://images.templatemonster.com/screenshots/13900/13925.html - хороша идея
http://www.templatemonster.com/flash-templates/16589.html
Коментарии.
Проект должен смотреться очень дорого. Например как, тюнинг автомобилей ручной работы, таких как Бэнтли, Астон Мартин, Ферари и т.д. - это марки, которые изначально представляют рынку свои продукты выполненные идеально, но мастера тюнинга дополняют эти автомобили элементами, которые не учли "маэстро" авто-изящества. В проекте должны сочитаться контуры и объекты реальных фигур, н ос эффектами хрома
Регламент рассмотрения предложений.
Предложения будут рассматриваться только от кандидатов, которые полностью соответствуют указанным требованиям к кандидатам. Предложение должно быть в виде коментириев к поставленным требованиям как к кандидату, так и к проекту вообщем. Так же, привествуется формирование описания общей картины проекта, путём коментирование шаблонов и собственных дополнений.
Не писать шаблонами, а так же отправлять ссылки на Ваши выполненные работы, которые не попадают под требуемые критерии проекта - все Ваши выполненные работы, которые Вы отправляете должны коментироваться, каким образом они попадают под требования к кандидату для выполнения проекта.
Сроки и оплата.
Должны полностью аргументироваться кандидатом. Проект относится к высокооплачиваемым.
- Похожие заказы
- $500Веб-программирование6 заявокЗакрыт16 лет назад
- $150
Нужно сделать сайт ( как www.evromeh.ru). Отвечайте и предлагайте мне на почту [email protected]/Веб-программирование11 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимо доработать сайт на Джумле (joomla) сайт сделан больше чем на половину. ПРОСЬБА ПИСАТЬ ТОЛЬКО СПЕЦИАЛИСТАМ КОТОРЫЕ МОГут справиться С ЭТОЙ "НЕпростой" задачей=)) ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА ЛЮДИ КОТОРЫЕ НЕУВЕРЕНЫ ЧТО МОГУТ ДОДЕЛАТЬ ДЕЛО ДОКОНЦА НЕПИСАТЬ нету на это времени! Заранее ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт16 лет назад
Доработка стандартного FlashCom компонента VideoConference для работы во флэш версии старше 6-ой: Сделать так, чтобы компонент VideoConference корректно работал при компилировании под Flash Player 7, 8 и 9. или хотябы Flash Player 7. исходники прилагаются.Веб-программированиенет заявокЗакрыт16 лет назад
- $7500
Прикладная система на MSSQL 2005 c доступом посредством ASP.NET 2.0. Часть страниц должна быть оптимизирована на медленные каналы связи. Проект включает и проектирование базы данных по сути являющейся справочникомВеб-программирование25 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужно сделать сайт что то типа фриланса (не такой как этот) Все подробности по ICQ 371043690Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Сайт работает на runcms. Требуется сделать перенос форума newbb на phpBB и выполнить интеграцию нового форума с сайтом. В том числе: - единая регистрация и авторизация пользователей - общий счетчик сообщений и статусы по числу сообщений на ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Предстоит работа по анимации образовательного плаката, который будет распространяться в школах. На сайте заказчика будет посвящен отдельный раздел, где будет размещен интерактивный вариант плаката. Предполагается, что будет возможность переходить с интерактивного плаката в соответствующий раздел, ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Добрый день, необходим апгрейд мини-флеша: Приаттаченный файл ldr.swf получает один параметр u, содержащий url сайта, на который необходимо перейти. В flash-скрипте прописана одна команда: getURL(u,"_self"). Таким образом, при вводе http://www.abc.com/ldr.swf?u=http://lenta.ru пользователь перейдет на http://lenta.ru Однако, если в переменной u ...Веб-программирование2 исполнителяЗакрыт16 лет назад
Нужно доработать несложную форму до рабочего состояния. Сама форма сделана-сверстана, нужно встроить ее в страницу. (вообще-то она встроена, но не работает) Еще нужно сверстать и добавить к этой форме, мини-форму состоящений из двух полей (т.е. ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт16 лет назад