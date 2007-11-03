Грейбер данных

Веб-программированиеЗавершен9 заявок168 просмотров
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Мне нужно скрипт субмита формы на сайте onliner.ru

Я буду передавать Вашему скрипту производитель и модель сотика, например nokia 7500

А Ваш скрипт должен вернуть УРЛ страницы на этом сайте!

Заменьте модель моджет быть nokia 7500

А УРЛ у них

nokia_7500_prism

ICQ 997544

ЖДУ

16 лет назад
seva
35 летРоссия
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
21 отзыв
Выбранный исполнитель
illusive-lab
Гость 
NaN лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 отзывов
16 лет назад
$10
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Деньги за работу получены. Приятно было сотрудничать.
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