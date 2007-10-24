Флеш-сайт по заданному шаблону

Нужно переделать flash-шаблон № 16522 от TM (templatemonster.com) под моего клиента (его логотипы, названия, тексты и фото). Сам шаблон будет вам предоставлен для работы. В шаблоне конкретных изменений не предвидится - только наполнение информацией заказчика, замена логотипа и названия компании.

На счет оплаты я не знаю сколько это стоит, поэтому жду ваших предложений.

Также не забывайте указать сроки выполнения работ и ссылку на ваши работы с флеш-сайтами.

Заинтересован в продолжительном сотрудничестве, так как сам флешем не занимаюсь, но клиенты такие попадаются!