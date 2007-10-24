Флеш-сайт по заданному шаблону

Необходима срочная разработка системы управления сайтом, которая включает стандартные модули: -текстовые страницы; -новости; -акции; -поиск; -каталог; -3 языка. Дизайн уже готов, сверстан. Приступить необходимо срочно. ТЗ в приложении.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно переделать flash-шаблон № 16522 от TM (templatemonster.com) под моего клиента (его логотипы, названия, тексты и фото). Сам шаблон будет вам предоставлен для работы. В шаблоне конкретных изменений не предвидится - только наполнение информацией заказчика, замена логотипа и названия компании.
На счет оплаты я не знаю сколько это стоит, поэтому жду ваших предложений.
Также не забывайте указать сроки выполнения работ и ссылку на ваши работы с флеш-сайтами.
Заинтересован в продолжительном сотрудничестве, так как сам флешем не занимаюсь, но клиенты такие попадаются!
- Похожие заказы
- Веб-программирование19 заявокЗакрыт16 лет назад
- $1000
Дописать определенные модули, подобрать и установить готовые компоненты. ТЗ в приложение. Срок до 30 дней. Возможно, что будет работать два фрилансера: один над интернет-магазином, другой над остальными компонегтами портала.Веб-программирование5 заявокЗакрыт16 лет назад
- $100
1.Доработка админки. 2) Добавить систему поиска в админку и на сам вебсайт (что бы найти любую инфомацию по сайту, пример: Найти нужный товар, нужную инфу, пользователя, при нахождении товара - показать название компании которая размещала товар ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Нужно дописать модуль ВАМШоп для работы с несколькими поставщикамиВеб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Мне нужно скрипт субмита формы на сайте onliner.ru Я буду передавать Вашему скрипту производитель и модель сотика, например nokia 7500 А Ваш скрипт должен вернуть УРЛ страницы на этом сайте! Заменьте модель моджет быть nokia 7500 А УРЛ ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $150
Нужно сделать сайт ( как www.evromeh.ru). Отвечайте и предлагайте мне на почту [email protected]/Веб-программирование11 заявокЗакрыт16 лет назад
- $5
Нужна консультация по созданию сайта на флаш с возможностью взаимодействия с php mysql (админики) для обновления содержания разделов сайта - текстов, фото, видео, отправки контактной формы и т п . Возможно сотрудничество по этой теме. На ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Необходимо создать промо-сайт для направления "тюнинг". Основные требования к исполнителю: - Чёткое понимание задачи поставленной заказчиком - Наличие готовых Flash-проектов - Наличие проектов с использованием СОБСТВЕННОЙ CMS - Знание современных и новых стилей web-дизайна - Документирование проекта (от брифа до ...Веб-программирование14 заявокЗакрыт16 лет назад
- $150
Доработать музыкальный сайт по продаже mp3 файлов. Надо написать user часть и платёжную подробнее при личной переписки.Веб-программирование7 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимо доработать сайт на Джумле (joomla) сайт сделан больше чем на половину. ПРОСЬБА ПИСАТЬ ТОЛЬКО СПЕЦИАЛИСТАМ КОТОРЫЕ МОГут справиться С ЭТОЙ "НЕпростой" задачей=)) ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА ЛЮДИ КОТОРЫЕ НЕУВЕРЕНЫ ЧТО МОГУТ ДОДЕЛАТЬ ДЕЛО ДОКОНЦА НЕПИСАТЬ нету на это времени! Заранее ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт16 лет назад