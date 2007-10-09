Доработка сайта

$1000
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок347 просмотров
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Дописать определенные модули, подобрать и установить готовые компоненты. ТЗ в приложение. Срок до 30 дней. Возможно, что будет работать два фрилансера: один над интернет-магазином, другой над остальными компонегтами портала.

16 лет назад
kolpakov
44 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
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