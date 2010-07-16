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Руслан Зеленов click

 
37 летРоссия/Нижний Новгород
18 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад

Реализую проекты для души

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
skazkansk
Сергей 
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Помощь в Друпал
рекомендую
хорошо сделал свою работу, помог во многом сверх поставленного задания, респект и уважуха!
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SergeyBoiko
Сергей 
44 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Загрузить прайс в Виртуал Маркет (джумла)
Работали с Русланом по нескольким проектам. Оплата, коммуникации, ТЗ - все на высоком уровне. Рекомендую к сотрудничеству.
Утром обьяснил, отъехал по делам через 4 часа все уже сделано это просто СЧАСТЬЕ какое то) = рекомендую!
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SecondFrog
Валерий 
48 летБеларусь
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$22
10 баллов
13 лет назад
Пхп форма отправки
Чёткое ТЗ - залог успеха любого проекта. :)
Сделал быстро качественно я доволен.
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trusiwko
Павел 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
6 отзывов(-1)
$40
10 баллов
14 лет назад
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Работать с Русланом одно удовольствие. Задание оказалось сложным, приходилось переделывать несколько раз и учиться на своих ошибках, но со стороны Руслана не было не то что упрека, наоборот, человек относился с большим пониманием. В общем, супер заказчик. Жаль, что нельзя поставить больше 10 баллов...
Делали скрипт добавления объявлений по расписанию, за 3 дня сделали полностью стабильную версию. Павел сломал все защиты - сложную авторизацию, капчи и др. Оказывается бэтмены существуют. спасибо.
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Z_A_P
33 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
$25
9 баллов
14 лет назад
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Уже не первый раз работаю с этим заказчиком-сотрудничеством доволен = )
Сделал все грамотно, за 30 минут, без предоплаты. Очень доволен, рекомендую.
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