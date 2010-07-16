Задача по webasyst шоп скрипт 7 – работа с юзерами, балансом, купонами, показ главной страницы и карточки товара в зависимости от куда пришел пользователь. Знающим систему – задача часов на 5 максимум. прошу писать только профи ...
Руслан Зеленов clickclick
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
в магазине есть баллы, сделать их зачисление (апи из др цмс и по моей методике взять число ххх и зачислить - сами действия т.е методика по которой это число создается для каждого юзера известно) и ...Закрыт6 лет назад
1. Сделать в меню шрифт более темный в моб версии 2. В описании товара и в превью описании шрифт черный в моб версии 3. В моб.и пк версии добавить телефон 4. Заказ на 1 странице подправить расстояние между ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужен бот для ватсапп и телеграмм, возможности 1) направлять определенные публикации (звук и текст) нужным номерам из цмс (цмс выдаст по апи) 2) принимать заявки в 2 шага (звук + текст) и отправлять в цмс 3) отвечать на ...Закрыт7 лет назад
Нужен профи, и работа с сложной версткой.HTML-верстка8 заявокЗакрыт7 лет назад
Примерно как https://supl.biz/orders/ Оставляйте посмотреть портфолио.Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт7 лет назад
[url=https://habrahabr.ru/company/Voximplant/blog/310740/]https://habrahabr.ru/company/Voximplant/blog/310740/[/url]Тут суть [url=https://voximplant.com/docs/references/websdk/]https://voximplant.com/docs/references/websdk/[/url] документация [url=https://voximplant.ru/features.html#VoxEngine-l]https://voximplant.ru/features.html#VoxEngine-l[/url]Webdsk см тут суть[url=https://github.com/voximplant/vox-react-skeleton]https://github.com/voximplant/vox-react-skeleton[/url] Схема:Любой пользователь нажимает на кнопку на сайте либо в моб версии после чего идет по сипу дозвон на ivr - звонок оканчивается и ему выпадает окно под названием= Дополнительно прикрепление файлов до 7 шт текст поле до ...Закрыт7 лет назад
- $150
Для доски объявлений требуется верстка – дизайн в псд есть, так же нужны хорошая мобильная версия, дизайна ее нет но есть наброски, наложить все это на движок Страницы которые нужно наложить: - главная (готова на 80%) - выдача ...HTML-верстка10 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно вывести теги в категории проекта только по данном категории, сделать уведомления о новых проектах только тем пользователям чьи теги совпадают с проектом, привязать теги к пользователям, сделать единую регистрацию с другим сайтом.Закрыт7 лет назад
Нужно к исполнителям добавить теги, и если они совпадают с заказами то слать им уведомление о этих новых проектах - сейчас есть модуль просто по рубрикам Нужно сделать подрубрики. И все настроить чтобы исполнитель видел свою ...Закрыт7 лет назад
Нашел статью, кто сможет мне сделать так же? Есть телефон и на него автоматизированный прием заявок Для решения данной проблемы можно создать систему автоматического принятия заявок, в функционал которой будут входить: Распознавание речи оставившего сообщение; Отправка текста на ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $350
плагин пин кодов, тз тут https://drive.google.com/file/d/0ByDsOtPU_PuXTk51TE96azJvQWtjdzFNMFhCcF9tbmFYZHJF/view?usp=drivesdk верстка тут https://drive.google.com/file/d/0ByDsOtPU_PuXSFdTRFNjOEpMWUZoX2RWNEFUeTk0cE1SOFJR/view?usp=drivesdkВеб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
см вложениеВеб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
- $50
Убрать некоторые поля в заказе виртуал маркета, некоторые добавить.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
3-4 прайс листа загрузить в виртуал маркет на джумле, прайс листы имеют 4-5 параметров, не сложные.Базы данных2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $10
Проблема в том что последняя категория поглощает в себе приведущую.Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $22
Есть список мероприятий нужно заменить их (обновить) и немного поправить форму отправки. к каждому мероприятию можно отправить заявку с сайта.Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Фотки чтоб брало на фтп из определенной папки, и листало с эфектом жалюзи как баннеры. оплата по факту.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужно создать флешь ролик акшин скрипт обязателенВеб-программирование7 заявокЗакрыт14 лет назад
- $20
Надо сдеолать поля в которых нет значей не выводились, и в одном поле не выводятся значения. исправить баг с фото (не открывается полное изображение)Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад