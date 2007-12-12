Необходимо знание С++, DirectX,DirectShow, COM. Работа заключается в тестировании и доработке компоненты, которая воспроизводит и микширует видео и картинки. Возможно долговременное сотрудничество (по результатам работы). Оплата почасовая - 15 USD или за выполненные этапы по ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Загрузить прайс в Виртуал Маркет (джумла)
- Похожие заказы
- $1000Прикладное ПО6 заявокЗакрыт16 лет назад
- $7500
Требуется разработчик ПО клуба. - Создание клуба - Разработка серверной части и клиента, создание чата, on-line игр, фаило-обменной сети итд - постоянная модификация ПО ввод новых сервисов Серверная часть только на windows, *nix мимо! Дизаин студий итд просьба не беспокоить. Увеличен ...Закрыт16 лет назад
Необходимо немного доработать программу, написанную на языке Delphi. А именно, надо скопировать имеющуюся часть, получив фактически 2 программы в 1 интерфейсе, и немного доработать её. В случае успешного выполнения возможно дальнейшее сотрудничество. Просьба писать приблизительную цену и сроки.Прикладное ПО40 заявокЗакрыт16 лет назад
- $2000
ПО для ведения БД(клиенты,партнеры) стационарно(ноут,ПК) до 10 рабочих мест. Обновление информации через общий сервер с помощью Интернет.Прикладное ПО38 заявокЗакрыт16 лет назад
- $1500
Для мультимедийного проекта ищется программист способный собрать из имеющихся в сети исходников конечное клиент-серверное приложение. Писать с нуля придется очень мало - все необходимые решения есть в open - source. Нужно будет проанализировать имеющиеся решения ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт16 лет назад
В текущем проекте нужна помощь опытного программиста-консультанта, имеющего опыт создания web приложений на Facebook, с использованием Java/J2EE. Прежде всего, интересует ряд консультаций по созданию web приложений в Facebook, демонстрационные примеры, и особенно важно - описания возможных ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт16 лет назад
- $10
Пролог, простейшие скрипты на родственные связи, списки и структуры. В конце описания лаб варианты. Необходимо сделать Вариант номер 5 в каждой лабе. Лаба для знакомого студента. В приложении 3 документа doc. Вот, к примеру 1 вариант задания Создать базу данных «Родственные ...Закрыт16 лет назад
- $300
Нужно для WM5 (целевое устройство qtek 9000 VGA 640х480) сделать менеджер маленьких jpg (<10Kb), выполненный по аналогии с Windows Media Player 10 (т.е. библиотека с использованием метатегов, но вместо mp3-файлов -> jpg, с созданием пользовательских ...Прикладное ПО5 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимо разработать качалку, для win 98 и до win vista имеющую все функции Download Master а так же возможность качать по популярным протоколам как https:// ftp:// ed2k:// и т.д. Интересуют сроки и цены, будет ...Закрыт16 лет назад
Необходима программа по синтаксическому разбору предложения (синтаксический анализатор естественного языка) с исходным кодом и подробными комментариями для бакалаврской работы. Язык программирования - желательно С++. Пишите пожалуйста на почту [email protected] ВалерияПрикладное ПО4 заявкиЗакрыт16 лет назад