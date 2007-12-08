Качалка по типу Download Master, Ре Гет, Флеш гет

Необходимо разработать качалку, для win 98 и до win vista

имеющую все функции Download Master

а так же возможность качать по популярным протоколам как https:// ftp:// ed2k:// и т.д.

Интересуют сроки и цены, будет отдаваться внимание тем у кого уже есть опыт в написание подобного софта.

Насчет ТЗ, скачиваем D M смотрим вот вам и тз.