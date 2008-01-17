Разработка программного интерфейса на Java

Всем привет!

Необходимо решить примерно такую задачу на Java.

Суть задачи - написать интерфейс пользователя. Весь интерфейс разделен на 4 рабочие области.

Первые 2 - самые большие, по размерам каждая занимает почти по 1/2 области интерфейса.

В 1ой области идет трансляция видео с видеокамеры. Программа трансляции видео уже готова. Состояние видеокамеры можно определить при помощи соответствующих фенкции. К примеру: videStop(трансляция остановлена); videStart(трансляция запущена) и т.д.

Во 2ой области показывается изображение. Такое изображение выбирается из маленьких картинок, расположенных в 3ей области (в нижней чачти интерфейса).

4ая обл. находится справа от второй и несет функцию навигацию по папкам с изображениями. Пути к рисункам прописаны в xml файле.

Вкратце суть такой программулинки: такой интерфейс облегчает технологам сравнивать кристаллическую структуру элемента, расположенного под микроскопом (видео с которого мы и видим в 1ой области интерфейса), с базой уже имеющихся элементов (во 2ой обл. смотрим элемент из бд; в 3ей области выбираем какую-нить из имеющихся структур; в 4ом выбираем тип структуры из бд).

PS: принимаются предложения по написанию программы и на других языках программирования