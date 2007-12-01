Программа Downloader

Реверсировать каждое слово строки str, т.е я пишу предложение а он каждое слово переписывает задом наперед? Срочно до 24 часов по Москве сегодня.
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Интересует вопрос а возможности создания программы даунлоадера.
Есть сервер , на котром лежит определенный контент , необходимо создать программу клиент , скачав которую юзер может сливать файлы с сервера , !основное и главное условие! юзеры не должны знать где физически находится сервер. То есть необходимо сделать так чтобы сама программа не могла вывести на сервер (сервер всегда должен быть невидимый дял всех) (маршрутизация , динамические адреса , прокси, сервера фантормы , вообщем любой доступный вариант , не могу точно технически его описать) .
Интересует возможно ли технически создать такой клиент и его стоимость?
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