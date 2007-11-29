Необходимо приложение для windows. Мониторинг файла, и в случае появления в нем записи отправка этой записи на определенное количество получателей через внешний смтп сервер. Если Вы имеете опыт работы с файлами и почтой в Delphi уже ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
нужна программа-постер данных... работа через SLL и сокс..нужен опытный программер..есть формат данных..программа берет его и по указанному урлу идет вводит логин пароль постит нужное через сокс..чистит куку и так далее
- Похожие заказы
- $100Прикладное ПО2 исполнителяЗавершен16 лет назад
- $50
Необходимы решения следующих задач: 1) График кривой в 3D и перемещение кривой в пространстве (задается изменение по x, y, z) 2) Отображение трех фигур в ЗD (куб, шар, конус) и подвижный источник светаПрикладное ПО1 исполнительЗакрыт16 лет назад
тех.задание в приложении. Если оставляете предложение - ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАЙТЕ СТОИМОСТЬ.Прикладное ПО2 исполнителяЗавершен16 лет назад
- $5
Нужно заменить функцию qsort на более быструю (не меньше чем в 10 раз). Язык С. Есть массив из M (например, 1000) элементов, нужно найти n (например, 400) элементов с наибольшими значениями. Важна сортировка только тех элементов, ...Прикладное ПО7 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется : Полиморфный криптор , антиотладчик для exe icq 500398Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт16 лет назад
Собственно сабж. Код - http://pyicq-t.blathersource.org/Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт16 лет назад
Требуется специалист на постоянную работу для помощи в создании караоке-систем в распозновании голоса. Долгосрочное сотруднчество. Писать на [email protected]Прикладное ПО5 заявокЗакрыт16 лет назад
Тонкость такая - клиентский модуль формирование суммы делает на "сервере" - простейшей программе, принимающей суммы и количество, готовящей ответ. 1. вводится строка товара - название, кол-во, цена 2. если еще есть, то п.1 повторяется 3. нажимаем кнопку сформировать 4. ...Прикладное ПО1 исполнительЗакрыт16 лет назад
Нужно на ДЕЛФИ сделать простенькую программку подсчета статистики встречаемости 2-буквенных сочетаний в тексте. ЦЕНА - положительный ОТЗЫВ. Описание программки смотрите во вложении. Срок к пятнице в 15 00 по МСК. АСЬКА - 229-687-281Прикладное ПО4 исполнителяЗавершен16 лет назад
- $300
Задача. Переписать программу www.linkchecker.ru на С++. Весь код на дельфях + документация имеется. + добавить пару фич. Синтергировать с базой данных. Структура БД уже иммеется. Прикрутить защиту и инсталлятор. Оплата – 300$ + проценты с ...Прикладное ПО22 заявкиЗакрыт16 лет назад