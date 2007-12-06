Парсер

Прикладное ПОЗавершен7 заявок426 просмотров
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16 лет назад
warm
57 летРоссия
18 лет в сервисе
Была
18 дней назад
Выбранные исполнители
Skycomet
Елена 
43 годаУкраина
18 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 отзывов
16 лет назад
$35
1 день
Moiseev_Andrew_Y
Ан Ма 
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад
$40
5 дней
Хороший подход к выполнению проекта. Работать понравилось и уже наметили решение дальнейших задач
Выполнение проекта прошло легко и непринужденно! Рад, что подал заявку на проект, рад тому, что выбор пал на меня! Всегда бы работать, с адекватными людьми!
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