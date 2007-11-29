Оптимизация расходования оперативной памяти Python

Необходимо приложение для windows. Мониторинг файла, и в случае появления в нем записи отправка этой записи на определенное количество получателей через внешний смтп сервер. Если Вы имеете опыт работы с файлами и почтой в Delphi уже ...
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