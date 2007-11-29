Оптимизация расходования оперативной памяти Python

Прикладное ПОЗакрыт2 заявки180 просмотров
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Собственно сабж.

Код - http://pyicq-t.blathersource.org/

Python
16 лет назад
Midsun
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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