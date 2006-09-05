Сделано всё что было заказано и даже больше. Уверенный подход к делу и умение сделать "от себя", а не под копирку. Проект был выполнен очень быстро. Не приходилось объяснять дважды что требуется в том или ином блоке. Работать с этим человеком было в удовольствие. Советую ))) Блок был немного исправлен, тк ТЗ было поставлено не совесем корректно, всё опять очень быстро и удобно! Спасибо!