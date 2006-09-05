Собственно сабж. Код - http://pyicq-t.blathersource.org/
- Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт16 лет назад
Требуется на основе фото сделать аватару в стиле вот этой - http://forum.megafonmoscow.ru/?1&117&3277&0&3924450&&0&12&0&0&0&0&101155&0&99217063 . Нужен тот же эффект - развевающиеся волосы и воротник, тот же стиль исполнения.Анимация11 заявокЗакрыт17 лет назад
Есть - готовая тема для joomla, смотреть тут - jabbus.org. Нужно - лого в этих цветах при участии: 1. Слова jabber и bombus пересекаются состовляя jabbus. 2. Лампочка накаливания в которой горит пчелка с расправленными крыльями (жалом вниз ...Логотипы и Знаки20 заявокЗакрыт17 лет назад
Есть - Red Hat + Apache + php4 Надо: +php5 (с сохранением php4) +mysql4,5 +erlang +python +ocaml +ejabberd (транспорты pyicq,msn,smtp,jmc,mrim,rss,yahoo,gtalk)Системное администрирование1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $50
Суть работы скрипта - совмещение архивов zip лежащих на сервере в выбранной пользоваетелем конфигурации, переименование итогового архива в *.jar и выдача ссылки пользователю Администрирование - таблица 20 на 20 . Столбцы - варианты сборки, строки - то, ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $50
есть скрипт для работы с фтп - тупо берёт две папки и содержимое второй кидает в ту где лежит. Нужно : 1 скрипт лежит отдельно (в любой папке). 2 Папку куда качать и из котрой качать можно указать ...Завершен17 лет назад
- $50
Требуется показать содержимое папки http://mysite.ru/logsoul/ которая +indexes. в папке файлы HTML на wap-устройства (кодировка utf8, большие странички режутся на части). То есть обеспечить корректный показ содержимого папкм и показ содержимого выбранных html файлов.Веб-программирование6 заявокЗакрыт17 лет назад
Требуется написать подробный мануал для программы JWChat - http://jwchat.sourceforge.net/ на виртуальный хостинг. Подробное описание задания: На сайте http://jwchat.sourceforge.net/ найти версию которая для работы не требовала доп. установки демонов(для них обычно требуется колокейшн или дорогие ТП -это не ...Поиск информации4 заявкиЗакрыт17 лет назад
Есть две папки на фтп - требуется скрипт, после запуска которого содержимое первой папки копировалось бы во вторую.Завершен17 лет назад
Есть бот для Jabber конференций Sulci - http://sulcifaq.by.ru/ Требуется добавить в неё возможность добавления администратором rss-каналов с которых она будет получать новости и выкидывать их в эфир канала общения. временный бан (постоянный кик жида на установленное ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт17 лет назад
суть работы скрипта - совмещение архивов zip лежащих на сервере в выбранной пользоваетелем конфигурации, переименование итогового архива в *.jar и выдача ссылки пользователю Администрирование - таблица 20 на 20 . Столбцы - варианты сборки, строки - ...Завершен17 лет назад
- $50
Всем добрый день! Есть скрипт wap для Xoops 2.0.x, требуется подправить его под 2.2.4. Требуется работспособность ссылок: новости, архив файлов (wfdownloads), ссылки, статьи.Завершен17 лет назад