Midsun

Михаил Буданов Midsun

 
40 летРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

Свободный творец :)))

  • Создание аватары

    Требуется на основе фото сделать аватару в стиле вот этой - http://forum.megafonmoscow.ru/?1&amp;117&amp;3277&amp;0&amp;3924450&amp;&amp;0&amp;12&amp;0&amp;0&amp;0&amp;0&amp;101155&amp;0&amp;99217063 . Нужен тот же эффект - развевающиеся волосы и воротник, тот же стиль исполнения.

    Анимация11 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Лого

    Есть - готовая тема для joomla, смотреть тут - jabbus.org. Нужно - лого в этих цветах при участии: 1. Слова jabber и bombus пересекаются состовляя jabbus. 2. Лампочка накаливания в которой горит пчелка с расправленными крыльями (жалом вниз ...

    Joomla
    Логотипы и Знаки20 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Скрипт работы с архивами

    $50

    Суть работы скрипта - совмещение архивов zip лежащих на сервере в выбранной пользоваетелем конфигурации, переименование итогового архива в *.jar и выдача ссылки пользователю Администрирование - таблица 20 на 20 . Столбцы - варианты сборки, строки - то, ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дорботка скрипта для работы с ftp

    $50

    есть скрипт для работы с фтп - тупо берёт две папки и содержимое второй кидает в ту где лежит. Нужно : 1 скрипт лежит отдельно (в любой папке). 2 Папку куда качать и из котрой качать можно указать ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Разарботка скрипта

    $50

    Требуется показать содержимое папки http://mysite.ru/logsoul/ которая +indexes. в папке файлы HTML на wap-устройства (кодировка utf8, большие странички режутся на части). То есть обеспечить корректный показ содержимого папкм и показ содержимого выбранных html файлов.

    HTML
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Написание мануала на инсталяцию программы на ajax

    Требуется написать подробный мануал для программы JWChat - http://jwchat.sourceforge.net/ на виртуальный хостинг. Подробное описание задания: На сайте http://jwchat.sourceforge.net/ найти версию которая для работы не требовала доп. установки демонов(для них обычно требуется колокейшн или дорогие ТП -это не ...

    Ajax
    Поиск информации4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Sulci

    Есть бот для Jabber конференций Sulci - http://sulcifaq.by.ru/ Требуется добавить в неё возможность добавления администратором rss-каналов с которых она будет получать новости и выкидывать их в эфир канала общения. временный бан (постоянный кик жида на установленное ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Работа с архивами

    суть работы скрипта - совмещение архивов zip лежащих на сервере в выбранной пользоваетелем конфигурации, переименование итогового архива в *.jar и выдача ссылки пользователю Администрирование - таблица 20 на 20 . Столбцы - варианты сборки, строки - ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Xoops wap addon

    $50

    Всем добрый день! Есть скрипт wap для Xoops 2.0.x, требуется подправить его под 2.2.4. Требуется работспособность ссылок: новости, архив файлов (wfdownloads), ссылки, статьи.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
astronyx
Михаил 
43 годаБеларусь
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$50
10 баллов
17 лет назад
Инсталяция
Очень хороший заказчик!
Как всегда в десятку. Приятно работать с этим человеком...! Выполнено качественно и без затруднений. Спасибо.
Ответный отзыв
SecondFrog
Валерий 
48 летБеларусь
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$5
10 баллов
17 лет назад
Дорботка скрипта для работы с ftp
Приятно работать с умными людьми. Знает, чего хочет. Умеет это грамотно сформулировать.
в процессе работы пришлось усложнит задание. Специалист прекрасно и быстро с ним справился. Будем и дальше с ним работать. Удач!
Ответный отзыв
astronyx
Михаил 
43 годаБеларусь
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$1
10 баллов
17 лет назад
Скрипт - работа с ftp
Приятно работать с таким заказчиком. Нет никаких замечаний!
Без проблем. Всё быстро и эффективно. Сделано грамотно, со знанием дела.
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STGayA
39 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
54 отзыва
$50
10 баллов
17 лет назад
Xoops wap addon
Чёткое ТЗ. Постоянно на связи. Задержек по оплате нет. Приятно работать с такими людьми. С уважением Торопов Евгений
Сделано всё что было заказано и даже больше. Уверенный подход к делу и умение сделать "от себя", а не под копирку. Проект был выполнен очень быстро. Не приходилось объяснять дважды что требуется в том или ином блоке. Работать с этим человеком было в удовольствие. Советую ))) Блок был немного исправлен, тк ТЗ было поставлено не совесем корректно, всё опять очень быстро и удобно! Спасибо!
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