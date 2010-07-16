SecondFrog - копирайтинг, создание и поддержка сайтов
Компания "Second Frog" - это сплочённый коллектив. Команда была создана в 2006 году. У нас работают профессионалы высокого класса, которые воплотят в жизнь любые Ваши идеи!
ВРЕМЯ РАБОТЫ:
* 9:00 - 21:00 (РАБОЧИЕ ДНИ)
* 10:00 - 17:00 (ВЫХОДНЫЕ ДНИ)
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:
* PHP
* MySql
* HTML
* CSS
* JS
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ:
* Создание сайтов
* Сайты визитки
* Каталоги
* Электронные справочники
* Парсеры
* Поиск и исправление ошибок на сайтах
* Расширение сайтов
* Добавление модулей
* Дополнение информацией
* Копирайтинг, рерайтинг
* Редактирование текста
* Переводы
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Портфолио
- Создание и продвижение сайта под запросы269 просмотров
Отзывы заказчиков
$6
10 баллов
9 лет назад
Все замечательно. В минимальные сроки и точно так как нужно. Рекомендую!
Ответный отзыв
Приятное общение, четкое ТЗ и своевременная оплата, рекомендую как отличного заказчика.
$30
10 баллов
13 лет назад
Отличный специалист! Супер профессионал! Сделал все быстро, качественно, даже быстрее указанных сроков. Особо радует то, что кроме профессионала своего дела это еще и ЧЕЛОВЕК с которым можно приятно общаться и решить все вопросы. Понимает все с полуслова, выполняет ТЗ точно и без неноделок. Всем настоятельно рекомендую!
Ответный отзыв
Сотрудничеством доволен.
$10
10 баллов
13 лет назад
Работа сделана быстро и качественно. Рекомендую.
Ответный отзыв
Сотрудничеством доволен.
$22
10 баллов
13 лет назад
Сделал быстро качественно я доволен.
Ответный отзыв
Чёткое ТЗ - залог успеха любого проекта. :)
$15
10 баллов
13 лет назад
Очень хороший человек и мастер своего дела .сделал все быстро ,качественно даже притензий нет,жаль ,а так хотелось прикопаться. Всем рекомендую иметь дело с Александром.
Ответный отзыв
Быстро ответил на необходимые вопросы, дал нужные доступы... Сотрудничеством остался доволен.
Веб-программирование
15 отзывов
$8/час
от $10от 1 дня
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