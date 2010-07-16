SecondFrog

Валерий SecondFrog

 
48 летБеларусь/Брест
18 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
SecondFrog - копирайтинг, создание и поддержка сайтов

Компания "Second Frog" - это сплочённый коллектив. Команда была создана в 2006 году. У нас работают профессионалы высокого класса, которые воплотят в жизнь любые Ваши идеи!

ВРЕМЯ РАБОТЫ:

* 9:00 - 21:00 (РАБОЧИЕ ДНИ)

* 10:00 - 17:00 (ВЫХОДНЫЕ ДНИ)

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:

* PHP

* MySql

* HTML

* CSS

* JS

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ:

* Создание сайтов

* Сайты визитки

* Каталоги

* Электронные справочники

* Парсеры

* Поиск и исправление ошибок на сайтах

* Расширение сайтов

* Добавление модулей

* Дополнение информацией

* Копирайтинг, рерайтинг

* Редактирование текста

* Переводы

PHPMySQLHTMLCSS
Портфолио
Отзывы заказчиков
Rina83
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$6
10 баллов
9 лет назад
Перенести таблицы в базе данных
Все замечательно. В минимальные сроки и точно так как нужно. Рекомендую!
Приятное общение, четкое ТЗ и своевременная оплата, рекомендую как отличного заказчика.
Ответный отзыв
gmrealty
Тигран 
46 летАрмения
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$30
10 баллов
13 лет назад
Работа для веб-программиста
Отличный специалист! Супер профессионал! Сделал все быстро, качественно, даже быстрее указанных сроков. Особо радует то, что кроме профессионала своего дела это еще и ЧЕЛОВЕК с которым можно приятно общаться и решить все вопросы. Понимает все с полуслова, выполняет ТЗ точно и без неноделок. Всем настоятельно рекомендую!
Сотрудничеством доволен.
Ответный отзыв
pavelnedved
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Небольшая работа с WordPress
Работа сделана быстро и качественно. Рекомендую.
Сотрудничеством доволен.
Ответный отзыв
click
37 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
$22
10 баллов
13 лет назад
Пхп форма отправки
Сделал быстро качественно я доволен.
Чёткое ТЗ - залог успеха любого проекта. :)
Ответный отзыв
vavalll
44 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
$15
10 баллов
13 лет назад
Починка SQL и распаковка на сайте
Очень хороший человек и мастер своего дела .сделал все быстро ,качественно даже притензий нет,жаль ,а так хотелось прикопаться. Всем рекомендую иметь дело с Александром.
Быстро ответил на необходимые вопросы, дал нужные доступы... Сотрудничеством остался доволен.
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Веб-программирование
15 отзывов
$8/час
от $10от 1 дня
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