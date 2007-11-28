Задача. Переписать программу www.linkchecker.ru на С++. Весь код на дельфях + документация имеется. + добавить пару фич. Синтергировать с базой данных. Структура БД уже иммеется. Прикрутить защиту и инсталлятор. Оплата – 300$ + проценты с продажи.

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