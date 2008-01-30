Рассыльщик

Необходимо приложение для windows. Мониторинг файла, и в случае появления в нем записи отправка этой записи на определенное количество получателей через внешний смтп сервер.

Если Вы имеете опыт работы с файлами и почтой в Delphi уже есть много встроенных готовых компонентов, так что большой сложности нет, написал бы сам но времени нет. Рассмотрю Варианты от Си-прогеров =)

Дополнительная информацию по проекту в прикрепе.