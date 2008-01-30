Рассыльщик

Задача. Переписать программу www.linkchecker.ru на С++. Весь код на дельфях + документация имеется. + добавить пару фич. Синтергировать с базой данных. Структура БД уже иммеется. Прикрутить защиту и инсталлятор. Оплата – 300$ + проценты с ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо приложение для windows. Мониторинг файла, и в случае появления в нем записи отправка этой записи на определенное количество получателей через внешний смтп сервер.
Если Вы имеете опыт работы с файлами и почтой в Delphi уже есть много встроенных готовых компонентов, так что большой сложности нет, написал бы сам но времени нет. Рассмотрю Варианты от Си-прогеров =)
Дополнительная информацию по проекту в прикрепе.
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