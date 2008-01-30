Рассыльщик

$100
Прикладное ПОЗавершен26 заявок501 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо приложение для windows. Мониторинг файла, и в случае появления в нем записи отправка этой записи на определенное количество получателей через внешний смтп сервер.

Если Вы имеете опыт работы с файлами и почтой в Delphi уже есть много встроенных готовых компонентов, так что большой сложности нет, написал бы сам но времени нет. Рассмотрю Варианты от Си-прогеров =)

Дополнительная информацию по проекту в прикрепе.

16 лет назад
nolesxp
Юрий 
38 летЛатвия
17 лет в сервисе
Был
день назад
Выбранные исполнители
Igor_feo
40 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
В программе ошибка, программист не отвечает.
alexeibs
Алексей 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
$20
Работа выполнена на отлично. Активно учувствовал в тестировании программы и оперативно вносил изменения. Рекомендую! Спасибо.
Хороший заказчик, заранее и полностью оплатил работу. Приятно было иметь с ним дело, буду рад дальнейшему сотрудничеству.
  • Похожие заказы

  • Переписать программу

    $300

    Задача. Переписать программу www.linkchecker.ru на С++. Весь код на дельфях + документация имеется. + добавить пару фич. Синтергировать с базой данных. Структура БД уже иммеется. Прикрутить защиту и инсталлятор. Оплата – 300$ + проценты с ...

    Прикладное ПО22 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Плагин для FireFox

    $50

    Есть интересный и перспективный проект для запуска которого не хватает только кодера, способного написать плагин для FireFox'a и Internet Explorer'a. Сразу скажу что поскольку инвесторов пока нет, много заплатить за разработку плагина не смогу, поэтому приглашаю ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Инструмент для отправки SMS сообщений

    $160

    Мне нужна софтинка: которая будет брать номер телефона из одного файла (список номеров 200шт. московский регион), текст SMS из другого и отправлять на все номера из списка! Как это будет реализовано мне всё равно - ...

    Прикладное ПО8 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Программа проверки url адресов

    Здравствуйте! Мне нужна программа проверки url адресов. задача программы: Загружаем в программу текстовой файл с базой доменов до 100 000, далее программа проверяет рабочие адреса, не рабочие (документ не найден, ошибка 404) удаляет из базы. Рабочие ...

    Прикладное ПО29 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Разработка форм для Microsoft Office

    Есть бланк заказа (в приложение) который оформляется в вордовском файле. Необходимо запрограммировать форму, которую пользователь заполнял бы в InfoPath, затем отправлял оператору. На машине оператора все формы генерировались в два разных бланка и сводный отчет. ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Написать редактор видеофайлов

    $250

    Необходимо написать программу: редактор видеофайлов. Задание: редактор должен загружать какой-нибудь один видео формат (mpg,wmv,avi - всё равно, какой-нибудь один). Функции видеоредактора: - вырезка кадров (кадра, группы кадров) - склейка (склейка различных роликов, склейка группы кадров) - размножение кадров (т.е. один ...

    Прикладное ПО11 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Проект на 1С 8.0 (программирование)

    $500

    Добрый день! Я являюсь представителем, одной крупной консалтинговой компании, оказывающей услуги по автоматизации. В настоящее время мы ищем исполнителей для совместной проектной деятельности в части «развертывания» 1С на предприятии заказчика и реализации управленческого учета путем изменения ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание системы управление Издательством

    Добрый день всем! Требуется программа для ведения собственной базы данных по подписчикам+рекламодателям + к этому программный модуль аналогичный INPrint.content (http://www.inprint.ru/programm.shtml). Нужна удобная оболочка, дружелюбный интерфейс, возможность оперативно формировать запрос. Распечатка нескольких запросов... Жду ваши предложения. Если есть вопросы-обращайтесь. Спасибо!

    Прикладное ПО16 заявок
    Закрыт
    16 лет назад