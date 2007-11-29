Программировние под OpenGl

$50
Прикладное ПОЗакрыт1 заявка125 просмотров
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Необходимы решения следующих задач:

1) График кривой в 3D и перемещение кривой в пространстве (задается изменение по x, y, z)

2) Отображение трех фигур в ЗD (куб, шар, конус) и подвижный источник света

16 лет назад
ramz4s
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Выбранный исполнитель
ITSpec
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
год назад
16 лет назад
$10
1 день
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