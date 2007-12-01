Проверка & Регистрация доменов через Whois

Нужно:

Программа, которая проверяет (периодически) список доменов, которые находятся в статусе pending delete или on hold и т.д.

Пока для зоны .RU, в будущем для зоны .COM (т.к. будут использоваться 2 разны регистратора доменов)

Далее, в случае свободности домена программа регистрирует (автоматически либо в ручную) его через https на сайте регистратора.

1. Интревалы проверки свободности от 1 секунды.

2. Юзабилити программы

3. Способность работатьв автоматическом режиме нон-стоп