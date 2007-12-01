Проверка & Регистрация доменов через Whois

В программе 1С ведется учет клиентов, для каждого клиента фиксируется ФИО, дата рождения, телефоны и т.п. Знающим структуру базы данных (DBF) 1С: - написать строку подключения к БД (ADO или ADBC) - написать SQL запрос, возвращающий список клиентов, ...
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Нужно:
Программа, которая проверяет (периодически) список доменов, которые находятся в статусе pending delete или on hold и т.д.
Пока для зоны .RU, в будущем для зоны .COM (т.к. будут использоваться 2 разны регистратора доменов)
Далее, в случае свободности домена программа регистрирует (автоматически либо в ручную) его через https на сайте регистратора.
1. Интревалы проверки свободности от 1 секунды.
2. Юзабилити программы
3. Способность работатьв автоматическом режиме нон-стоп
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