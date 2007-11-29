Выполнение разовых работ по 1С

нужна программа-постер данных... работа через SLL и сокс..нужен опытный программер..есть формат данных..программа берет его и по указанному урлу идет вводит логин пароль постит нужное через сокс..чистит куку и так далее
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Выполнение разовых работ по доработке конфигураций 1С версиий 7.7 , 8.0, 8.1.
Требуется оптимальное соотношение опыта работы/стоимости часа работы.
Оценка объема должна производиться приближенно к методикам оценки объемов работ фирмы 1С.
Оценка производится в часах общая сумма которых потом умножается на стоимость нормо-часа.
Прием заданий, сдача работ, оплата в офисе м. Электрозаводская (м. Семеновская)
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