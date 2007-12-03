Простейший скрипт на c++

$3
Прикладное ПОЗавершен6 заявок275 просмотров
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Реверсировать каждое слово строки str, т.е я пишу предложение а он каждое слово переписывает задом наперед?

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16 лет назад
Yzy
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
masai
Джон 
53 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 отзыва
16 лет назад
$3
Вадим выполнил работу в кратчайшие сроки. Качеством работы удовлетворен полностью. Рекомендую, как ответственного и грамотного специалиста.
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