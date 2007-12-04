1C 8.1 печатная форма и парсер HTML

Задания 2.

1. Создать внешним модулем печатную форму торг 12 (две формы торг12 с услугами и торг 12 без услуг) которая берет данные в документе - Счет на оплату покупателю.

2.Есть внешний модуль обработка которая счет за телефон разделяет на личные и рабочие звонки - но в связи с тем что теперь сменился оператор то и сменился вид отчета который приходит. нужно переделать. Старый парсер могу выслать (наверно так проще будет - сами решайте)

Интересны сроки и цена.

Любые вопросы задавайте смело - оперативно отвечу.