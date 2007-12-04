1C 8.1 печатная форма и парсер HTML

Прикладное ПОЗакрыт8 заявок203 просмотра
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Задания 2.

1. Создать внешним модулем печатную форму торг 12 (две формы торг12 с услугами и торг 12 без услуг) которая берет данные в документе - Счет на оплату покупателю.

2.Есть внешний модуль обработка которая счет за телефон разделяет на личные и рабочие звонки - но в связи с тем что теперь сменился оператор то и сменился вид отчета который приходит. нужно переделать. Старый парсер могу выслать (наверно так проще будет - сами решайте)

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HTML
16 лет назад
Vasiletc
38 летГермания
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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