Тестирование и доработка компоненты

Необходимо знание С++, DirectX,DirectShow, COM. Работа заключается в тестировании и доработке компоненты, которая воспроизводит и микширует видео и картинки. Возможно долговременное сотрудничество (по результатам работы). Оплата почасовая - 15 USD или за выполненные этапы по договоренности. Необходимое условие - регулярное общение (email,skype), отчеты о проделанной работе.

Основная задача - добиться стабильной работы компоненты. На данный момент при воспроизведении некоторых медиа потоков происходит зависание или сбой.

Основные возможности компоненты:

- загрузка и воспроизведение различных медиа потоков – видео, изображение (далее предполагается добавить Flash, Line feed и т.п.)

- управление воспроизведением и параметрами потока

- добавление изображения в поток, изменение размеров и положения изображения

- переход (transition) между двумя потоками или изображниями, с эффектами – сдвиг, затухание, zoom

В прикрепленном файле фрагмент кода, по которому, надеюсь, можно понять с чем придеться иметь дело.