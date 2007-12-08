Тестирование и доработка компоненты

Нужно портировать программу под Mac OS. Программа работает с графикой, БД, FTP. Функции: - Каталогизация - Просмотр графики в файловой системе - Работа с IPTC и EXIF - Хранение и отображение статусов изображений - Загрузка изображений по FTP Все права на ...
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Необходимо знание С++, DirectX,DirectShow, COM. Работа заключается в тестировании и доработке компоненты, которая воспроизводит и микширует видео и картинки. Возможно долговременное сотрудничество (по результатам работы). Оплата почасовая - 15 USD или за выполненные этапы по договоренности. Необходимое условие - регулярное общение (email,skype), отчеты о проделанной работе.
Основная задача - добиться стабильной работы компоненты. На данный момент при воспроизведении некоторых медиа потоков происходит зависание или сбой.
Основные возможности компоненты:
- загрузка и воспроизведение различных медиа потоков – видео, изображение (далее предполагается добавить Flash, Line feed и т.п.)
- управление воспроизведением и параметрами потока
- добавление изображения в поток, изменение размеров и положения изображения
- переход (transition) между двумя потоками или изображниями, с эффектами – сдвиг, затухание, zoom
В прикрепленном файле фрагмент кода, по которому, надеюсь, можно понять с чем придеться иметь дело.
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