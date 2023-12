Тестирование и доработка компоненты

Требуется реализовать простую программку на Builder / Visual C++ (возможно C#), работающую с видео. Подробное описание в привате. Сроки : 10-14 дней. P.S. В случае успешного сотрудничества, возможна дальнейшая работа по проектам. Требуемые навыки работы : php ajax mysql .NET (C#)