Портировать программу под MacOS

Прикладное ПОЗакрыт3 заявки172 просмотра
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Нужно портировать программу под Mac OS. Программа работает с графикой, БД, FTP.

Функции:

- Каталогизация

- Просмотр графики в файловой системе

- Работа с IPTC и EXIF

- Хранение и отображение статусов изображений

- Загрузка изображений по FTP

Все права на конечный продукт принадлежат заказчику. Начать можно на новогодних каникулах.

16 лет назад
ZBoss
44 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
год назад
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