Портировать программу под MacOS

Есть продукт для аудиоконференций Vivox (http://www.vivox.com). Требуется написать C# wrapper и тестовое приложение по его использованию. SDK и документация будет предоставлена выбранному кандидату. Оплата почасовая, работа предполагает постоянное широкополосное подключение и ежедневные обсуждения по Google ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно портировать программу под Mac OS. Программа работает с графикой, БД, FTP.
Функции:
- Каталогизация
- Просмотр графики в файловой системе
- Работа с IPTC и EXIF
- Хранение и отображение статусов изображений
- Загрузка изображений по FTP
Все права на конечный продукт принадлежат заказчику. Начать можно на новогодних каникулах.
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