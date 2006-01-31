freeboss

Гость freeboss

 
NaN лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
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  • Тестирование и доработка компоненты

    $1000

    Необходимо знание С++, DirectX,DirectShow, COM. Работа заключается в тестировании и доработке компоненты, которая воспроизводит и микширует видео и картинки. Возможно долговременное сотрудничество (по результатам работы). Оплата почасовая - 15 USD или за выполненные этапы по ...

    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Тестирование, доработка компоненты

    Необходимо знание С++, DirectX,DirectShow, COM. Работа заключается в тестировании и доработке компоненты, которая воспроизводит и микширует видео и картинки. Возможно долговременное сотрудничество (по результатам работы). Оплата почасовая или за выполненные этапы. Необходимое условие - регулярное ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Тестирование, доработка компоненты

    Необходимо знание С++, DirectX,DirectShow, COM. Работа заключается в тестировании и доработке компоненты, которая воспроизводит и микширует видео и картинки. Возможно долговременное сотрудничество (по результатам работы). Оплата почасовая или за выполненные этапы. Необходимое условие - регулярное ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Компонента для воспроизведения медиа файлов

    Компонента будет использоваться в приложениях созданных на платформе .NET в ОС MS WinXP, MS Win2000. Необходим следующий функционал компоненты: • последовательное воспроизведение медиа файлов (видео файлы или их фрагменты, растровые изображения) с эффектами перехода (transition) между ними ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    18 лет назад

  • DirectShow based компонент для воспроизведения медиа файлов

    Необходимо создать ActiveX пользующий DirectShow для последовательного воспроизведения медиа файлов с переходами между ними (см. Windows Movie Maker). В краце задача сводится к "сборке" 2 примеров из DirectShow SDK MultiPlayer и TransViewer и оформления их ...

    Прикладное ПО9 заявок
    Закрыт
    18 лет назад