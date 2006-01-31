Необходимо знание С++, DirectX,DirectShow, COM. Работа заключается в тестировании и доработке компоненты, которая воспроизводит и микширует видео и картинки. Возможно долговременное сотрудничество (по результатам работы). Оплата почасовая - 15 USD или за выполненные этапы по ...
- $1000Прикладное ПО6 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимо знание С++, DirectX,DirectShow, COM. Работа заключается в тестировании и доработке компоненты, которая воспроизводит и микширует видео и картинки. Возможно долговременное сотрудничество (по результатам работы). Оплата почасовая или за выполненные этапы. Необходимое условие - регулярное ...Прикладное ПО1 исполнительЗакрыт16 лет назад
Необходимо знание С++, DirectX,DirectShow, COM. Работа заключается в тестировании и доработке компоненты, которая воспроизводит и микширует видео и картинки. Возможно долговременное сотрудничество (по результатам работы). Оплата почасовая или за выполненные этапы. Необходимое условие - регулярное ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Компонента будет использоваться в приложениях созданных на платформе .NET в ОС MS WinXP, MS Win2000. Необходим следующий функционал компоненты: • последовательное воспроизведение медиа файлов (видео файлы или их фрагменты, растровые изображения) с эффектами перехода (transition) между ними ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт18 лет назад
Необходимо создать ActiveX пользующий DirectShow для последовательного воспроизведения медиа файлов с переходами между ними (см. Windows Movie Maker). В краце задача сводится к "сборке" 2 примеров из DirectShow SDK MultiPlayer и TransViewer и оформления их ...Прикладное ПО9 заявокЗакрыт18 лет назад