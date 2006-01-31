Необходимо знание С++, DirectX,DirectShow, COM. Работа заключается в тестировании и доработке компоненты, которая воспроизводит и микширует видео и картинки. Возможно долговременное сотрудничество (по результатам работы). Оплата почасовая - 15 USD или за выполненные этапы по ...