Доработка программы

Прикладное ПОЗакрыт40 заявок526 просмотров
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Необходимо немного доработать программу, написанную на языке Delphi.

А именно, надо скопировать имеющуюся часть, получив фактически 2 программы в 1 интерфейсе, и немного доработать её.

В случае успешного выполнения возможно дальнейшее сотрудничество.

Просьба писать приблизительную цену и сроки.

16 лет назад
EuroMach
NaN летРоссия
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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