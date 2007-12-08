Программироние для WM5

$300
Прикладное ПОЗакрыт5 заявок281 просмотр
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Нужно для WM5 (целевое устройство qtek 9000 VGA 640х480) сделать менеджер маленьких jpg ( jpg, с созданием пользовательских списков для просмотра - аналога Playlists), количество файлов jpg ~5тыс.(120х120 pixel). Необходимо обеспечить быстродействие (насколько возможно для WM)

пишите в аську 229-687-281

16 лет назад
Mike_T
Гость 
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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