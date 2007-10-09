Форма отправки письма для Shop-Script

Предпочтение отдаю тем, кто неплохо знает Shop-Script, имеет опыт работы с ним.

Как известно, в Shop-Script есть форма отправки письма (feedback), нужно просто продублировать эту форму с добавлением нескольких полей. Т.е. в результате стандартный feedback остается и появляется отдельная форма отправки письма, с особым набором полей. Поля задаются раз и навсегда, редакитрование их из админки НЕ нужно.

Простая задача, простая оплата. Желательно закрыть проект и выполнить работу сегодня.

К хорошему специалисту буду обращаться и в будущем, работа периодически появляется.