Несложная flash игра

Предполагается разработка несложной online игры для использования в качестве компоненты сайтов сети мексиканских ресторанов. Игра должна отвечать следующим требованиям:

Узнаваемый и несложный сюжет, возможно, основанный на существующих популярных играх.

Игра должна быть доступна и интересна как взрослым, так и детям.

Игра должна принимать от сервера уникальный идентификатор сессии и возвращать его вместе с результатом игры (очками) обратно серверу - для формирования таблицы рекордов.

Игра должна выполняться в полноэкранном режиме (на все окно браузера) или на весь экран.

Должна быть предусмотрена возможность менять фоны и спрайты, используемые в игре, без модификации кода - в идеале - без компиляции, заменой внешних ресурсных файлов.

Готовая игра должна использовать дизайн (фоны и спрайты) предоставленный заказчиком и включать внятное описание процедуры подготовки фонов и спрайтов для игры. Процедура подготовки фонов и спрайтов для игры не должна быть трудоемкой.

Приветствуется использование в игре специфической мексиканской тематики (звуки, музыка, графическое оформление).

В приложении - пример первой страницы одного из ресторанов сети

Пожалуйста, присылайте только предложения по игре: что вы предлагаете, сколько это стоит и в какой срок может быть сделано. Просто контактные данные и ссылки на портфолио без конкретных предложений рассматриваться не будут.