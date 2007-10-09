Доделка

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок226 просмотров
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Есть сайт на нюке,он уже сделанный осталось в него впихнуть инфу,сделать разделы,место для баннеров,немного помелочи,сделать раздел оплаты по веб мани,потом дошлефовать мелкие неровности(шрифт\цвет),и перенести его на платный хостинг.

Обязательные требования к лансеру

1.Не надо мне втюхивать ваш хостинг

2.Всё должно быть быстро сделано

3.Не какой предоплаты.

4.Люди с заоблачным самомнением и с такими же ценнами мимо.

Как происходит разговор,вы стучитесь ко мне в ICQ260 978 251 и только в неё не каких ЛС и емейлов,я даю вам план работ,вы говорите сколько хотите и сроки.

16 лет назад
EMC
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Выбранный исполнитель
alex0802
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад
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