Нужно переделать flash-шаблон № 16522 от TM (templatemonster.com) под моего клиента (его логотипы, названия, тексты и фото). Сам шаблон будет вам предоставлен для работы. В шаблоне конкретных изменений не предвидится - только наполнение информацией заказчика, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт на нюке,он уже сделанный осталось в него впихнуть инфу,сделать разделы,место для баннеров,немного помелочи,сделать раздел оплаты по веб мани,потом дошлефовать мелкие неровности(шрифт\цвет),и перенести его на платный хостинг.
Обязательные требования к лансеру
1.Не надо мне втюхивать ваш хостинг
2.Всё должно быть быстро сделано
3.Не какой предоплаты.
4.Люди с заоблачным самомнением и с такими же ценнами мимо.
Как происходит разговор,вы стучитесь ко мне в ICQ260 978 251 и только в неё не каких ЛС и емейлов,я даю вам план работ,вы говорите сколько хотите и сроки.
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