Есть сайт на нюке,он уже сделанный осталось в него впихнуть инфу,сделать разделы,место для баннеров,немного помелочи,сделать раздел оплаты по веб мани,потом дошлефовать мелкие неровности(шрифт\цвет),и перенести его на платный хостинг.

Обязательные требования к лансеру

1.Не надо мне втюхивать ваш хостинг

2.Всё должно быть быстро сделано

3.Не какой предоплаты.

4.Люди с заоблачным самомнением и с такими же ценнами мимо.

Как происходит разговор,вы стучитесь ко мне в ICQ260 978 251 и только в неё не каких ЛС и емейлов,я даю вам план работ,вы говорите сколько хотите и сроки.