Красивый флэш баннер

Кто сможет в векторе отрисовать интерфейс плеера (с кнопочками, тумблерами) и подобрать цвет, как пишет заказчмк (причём цвет нужно подобрать более благородный, чем тот грязно-оранжевый, который мы подобрали. Но благородный, не значит более яркий, мультяшный и прочие варианты, которые нам уже предлагали

другие дизайнеры. нужно найти какой-то точный оттенок, который станетнашим фирменным). ?

Как на рисунке, только красивее, с фантазией, но и не забывать, что это будет лицо серьёзной радиостанции. Затем ещё пару строк кода, не сложный (повторяю, это больше к баннерам относиться, но не как не к плеерам).

Стучите!

442-381-954