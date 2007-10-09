Красивый флэш баннер

$30
Веб-программированиеЗакрыт10 заявок199 просмотров
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Кто сможет в векторе отрисовать интерфейс плеера (с кнопочками, тумблерами) и подобрать цвет, как пишет заказчмк (причём цвет нужно подобрать более благородный, чем тот грязно-оранжевый, который мы подобрали. Но благородный, не значит более яркий, мультяшный и прочие варианты, которые нам уже предлагали

другие дизайнеры. нужно найти какой-то точный оттенок, который станетнашим фирменным). ?

Как на рисунке, только красивее, с фантазией, но и не забывать, что это будет лицо серьёзной радиостанции. Затем ещё пару строк кода, не сложный (повторяю, это больше к баннерам относиться, но не как не к плеерам).

Стучите!

442-381-954

16 лет назад
media500
Гость 
NaN летРоссия
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
ValiQue
Valentine 
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва
16 лет назад
$1
3 дня
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