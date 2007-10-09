Красивый флэш баннер

Нужно переделать flash-шаблон № 16522 от TM (templatemonster.com) под моего клиента (его логотипы, названия, тексты и фото). Сам шаблон будет вам предоставлен для работы. В шаблоне конкретных изменений не предвидится - только наполнение информацией заказчика, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Кто сможет в векторе отрисовать интерфейс плеера (с кнопочками, тумблерами) и подобрать цвет, как пишет заказчмк (причём цвет нужно подобрать более благородный, чем тот грязно-оранжевый, который мы подобрали. Но благородный, не значит более яркий, мультяшный и прочие варианты, которые нам уже предлагали
другие дизайнеры. нужно найти какой-то точный оттенок, который станетнашим фирменным). ?
Как на рисунке, только красивее, с фантазией, но и не забывать, что это будет лицо серьёзной радиостанции. Затем ещё пару строк кода, не сложный (повторяю, это больше к баннерам относиться, но не как не к плеерам).
Стучите!
442-381-954
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