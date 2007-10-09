Написать модули для портала

Веб-программированиеЗакрыт13 заявок167 просмотров
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Необходимо написать несколько модулей для портала.Нужна только программная часть.

Кандидат\ы будет определен по лучшему из ТЗ.т.е. Вы оставляете здесь заявки с указанием e-mail.

После этого Вам приходит список необходимых модулей.Вы выбираете любой и пишите для него ТЗ .

По качеству написаного ТЗ и будет выбран кандитат.

Оценивается

1 Функциональность

2 Удобство пользования.

Список модулей будет отправлен только на e-mail.

оплата для выбраного\ых кандидатов 200$ за модуль.

16 лет назад
kv36
53 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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