Доработка CMS HostCMS Infinity

Встроить в HostCMS Infinity (в крайнем случае Drupal ) функцию закрытого отдела (с неограниченным количеством страниц) доступ в который возможен по паролю и логину который высылается на email автоматически после оплаты (платежные системы WebMoney, Яndex-деньги, E-gold,PayPal и др., по подобию Shop-Script PREMIUM). Настроить поиск по сайту. Закрытый отдел не должен индексироваться поисковыми ботами и поиском по сайту.Некоторые функции в этой CMS есть ,но надо их наcтроить. В отзывах сразу указывайте Вашу предполагаемую цену вопроса и сроки исполнения.