Генератор пин-кодов

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок190 просмотров
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Т.к. сам ничего не понимаю в PHP - не могу написать даже такую простенькую вещь:

ввверху кода скрипта пишу нужное количество пин-кодов и запускаю скрипт, а он мне выводит на страницу указанное число пин-кодов по одному на строчку.

Пин коды в виде:

12345-12345-12345-12345

Используются: цифры, английские буквы маленькие и большие, т.е. должно получаться что-то в виде:

Hf57j-56Y7d-uJ76g-7xeHL5

16 лет назад
Defin
39 летРоссия
18 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Barlone
53 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 лет назад
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