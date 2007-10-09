Генератор пин-кодов

Т.к. сам ничего не понимаю в PHP - не могу написать даже такую простенькую вещь:

ввверху кода скрипта пишу нужное количество пин-кодов и запускаю скрипт, а он мне выводит на страницу указанное число пин-кодов по одному на строчку.

Пин коды в виде:

12345-12345-12345-12345

Используются: цифры, английские буквы маленькие и большие, т.е. должно получаться что-то в виде:

Hf57j-56Y7d-uJ76g-7xeHL5