Каталог продукции + подобие CMS (PHP/MySQL)

$250
Веб-программированиеЗакрыт17 заявок249 просмотров
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Ищется быстрый и недогорый пхпер, который возьмется сделать следующее

1) надо взять каталог продукции здесь - h**p://********.ru/catalog/

2) распарсить его в mysql базу, и стянуть имеджи

3) положить его на другой (уже готовый) сайтик примерно вот в таком десигне -> h**p://*******.com/

4) плюс еще сделать поиск простенький (по артикулу/цене/названию)

и парсер из csv для массовых добавлений/изменений

ну и формочки для редактирования полей по одному предмету, добавления/удаления категорий

сроки по п. 1-3 и поиску - неделя, а остальное можно позже, в течение месяца... причем крайне шоколадно будет, если каталог без поиска окажется в понедельник на сайте (пусть даже не очень причесанный)

после НГ возможно дальнейшее сотрудничество по этому проектику, а также вообще просто дальнейшее сотрудничество :)

техзадание если и будет, то не очень внятное/подробное (ну очень занят)... так что лучше заготовьте список вопросов...

аванс могу предложить в размере 60WMZ, потом еще 100 после сдачи первой очереди ну и остаток понятно когда )

Disclaimer: соображения об этической стороне вопроса можете оставить при себе, ага?

PHPMySQL
16 лет назад
sleamey
45 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
alexplaton
Алексей 
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
16 лет назад
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