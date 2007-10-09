Каталог продукции + подобие CMS (PHP/MySQL)

Есть сайт на нюке,он уже сделанный осталось в него впихнуть инфу,сделать разделы,место для баннеров,немного помелочи,сделать раздел оплаты по веб мани,потом дошлефовать мелкие неровности(шрифт\цвет),и перенести его на платный хостинг. Обязательные требования к лансеру 1.Не надо мне втюхивать ваш ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищется быстрый и недогорый пхпер, который возьмется сделать следующее
1) надо взять каталог продукции здесь - h**p://********.ru/catalog/
2) распарсить его в mysql базу, и стянуть имеджи
3) положить его на другой (уже готовый) сайтик примерно вот в таком десигне -> h**p://*******.com/
4) плюс еще сделать поиск простенький (по артикулу/цене/названию)
и парсер из csv для массовых добавлений/изменений
ну и формочки для редактирования полей по одному предмету, добавления/удаления категорий
сроки по п. 1-3 и поиску - неделя, а остальное можно позже, в течение месяца... причем крайне шоколадно будет, если каталог без поиска окажется в понедельник на сайте (пусть даже не очень причесанный)
после НГ возможно дальнейшее сотрудничество по этому проектику, а также вообще просто дальнейшее сотрудничество :)
техзадание если и будет, то не очень внятное/подробное (ну очень занят)... так что лучше заготовьте список вопросов...
аванс могу предложить в размере 60WMZ, потом еще 100 после сдачи первой очереди ну и остаток понятно когда )
Disclaimer: соображения об этической стороне вопроса можете оставить при себе, ага?
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