Программирование портала с нуля

$10000
Веб-программированиеЗакрыт16 заявок449 просмотров
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Нужен программист или группа программистов, с серьезным опытом программировая порталов с широким функционалом.

Желаемый язык программирования: ruby, java, php,

Технологии ajax, javascript и т.д.

Опыт внедрения платежных систем.

Строго Москва с возможностью встречаться два раза в неделю. Три этапа собеседования. Жесткий отбор.

Работа четко по графику. Предполагаються штрафы и бонусы. Без всяких готовых CMSok и самописных движков. Все с нуля по нашему ТЗ.

Работа не офисе.

Занятых людей уже в других проектах, работающих по 9 часов в день на постоянной работе просим не беспокоить независимо от квалификации, а также фирмам (бюрократия и увольняющиеся программисты тоже не нужны нам).

Команды имеющие расчетный счет или ИП могут с нами работать и принимать по безналу.

Техническое задание готово.

Заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве по другим проектам.

Старт работ по предполагаемому проекту: начало ноября 2007 год.

Начало эксплуатации: апрель 2008 год.

16 лет назад
esem
43 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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