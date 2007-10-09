Программирование портала с нуля

Нужен программист или группа программистов, с серьезным опытом программировая порталов с широким функционалом.

Желаемый язык программирования: ruby, java, php,

Технологии ajax, javascript и т.д.

Опыт внедрения платежных систем.

Строго Москва с возможностью встречаться два раза в неделю. Три этапа собеседования. Жесткий отбор.

Работа четко по графику. Предполагаються штрафы и бонусы. Без всяких готовых CMSok и самописных движков. Все с нуля по нашему ТЗ.

Работа не офисе.

Занятых людей уже в других проектах, работающих по 9 часов в день на постоянной работе просим не беспокоить независимо от квалификации, а также фирмам (бюрократия и увольняющиеся программисты тоже не нужны нам).

Команды имеющие расчетный счет или ИП могут с нами работать и принимать по безналу.

Техническое задание готово.

Заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве по другим проектам.

Старт работ по предполагаемому проекту: начало ноября 2007 год.

Начало эксплуатации: апрель 2008 год.