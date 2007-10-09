Нужен небольшой портал

Т.к. сам ничего не понимаю в PHP - не могу написать даже такую простенькую вещь: ввверху кода скрипта пишу нужное количество пин-кодов и запускаю скрипт, а он мне выводит на страницу указанное число пин-кодов по одному ...
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