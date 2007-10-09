Нужен небольшой портал

Необходимо написать несколько модулей для портала.Нужна только программная часть. Кандидат\ы будет определен по лучшему из ТЗ.т.е. Вы оставляете здесь заявки с указанием e-mail. После этого Вам приходит список необходимых модулей.Вы выбираете любой и пишите для него ТЗ ...