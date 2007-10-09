Нужен точно такой же модуль: http://www.autokont.ru/-id=5762.htm на базе php-mysql В данном случае у админа есть своя авторизация, под которой он отвечает на вопросы. Лог так же разбит по страницам - вобщем, полная копия этого модуля
Разработка парсера (скоп. товары с сайта techhome)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Необходимо установить на наш хостинг oscommerce.
2. Разработать парсер для копирования товаров с сайта techhome.ru
3. Залить товары в oscommerce.
После успешного выполнения задания возможно продолжение сотрудничества.
Оплата только по ФАКТУ выполнения работы.
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