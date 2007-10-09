Разработка парсера (скоп. товары с сайта techhome)

$120
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки117 просмотров
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1. Необходимо установить на наш хостинг oscommerce.

2. Разработать парсер для копирования товаров с сайта techhome.ru

3. Залить товары в oscommerce.

После успешного выполнения задания возможно продолжение сотрудничества.

Оплата только по ФАКТУ выполнения работы.

16 лет назад
poiu0987
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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