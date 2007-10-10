Нужен простой сайт, CMS из списка - на выбор

Нужен точно такой же модуль: http://www.autokont.ru/-id=5762.htm на базе php-mysql В данном случае у админа есть своя авторизация, под которой он отвечает на вопросы. Лог так же разбит по страницам - вобщем, полная копия этого модуля
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сделать несложный сайт. Дизайн очень простой, вернее его вообще нет (т.е. никакие дизайнерские изыски в цену - не закладываются). Есть трехколоночная структура (CSS) с цветными боковыми колонками, верхним блоком, и, возможно, футером (см. скриншот).
CMS для исполнения (перечисляю в порядке предпочтения):
- HostCMS
- WordPress
- MODx
- MovableType
- 2z project
После каждой статьи форма обратной связи с капчей. Все что люди пишут – отображается ниже.
Выпадающее меню должно быть реализовано на seo-корректной связке html/css/js.
На макете (см. скриншот) обозначены основные рекламные места. Разумеется, рекламы там не будет пока, однако должна быть предусмотрена возможность быстрого добавления кода баннеров.
Должна быть предусмотрена гибкая настройка внешнего вида шрифтов, блоков статей и т.п. через css. Рекламный блок (для контекстной рекламы) тоже должен гибко настраиваться, имеется в виду внешний вид через css.
Структура и логика сайта очень довольно подробно показаны на скриншоте.
Еще кое-что по поводу логики работы сайта (подробнее обсуждаем при личном общении):
- каждая статья принадлежит к какой либо тематике.
- каждая новость принадлежит какой-либо тематике (набор – аналогичен статейному)
- родительский компонент для основного инф.элемента сайта – это станция метро.
- родительский компонент для станции метро – это округ в Москве и район – в Питере
Предпочтение отдается людям, занимающимся и интересующимся ТОЛЬКО web-программированием.
Спасибо за внимание, надеюсь, все достаточно подробно объяснено. Жду конкретных предложений сюда и в личку, с высказыванием аргументированных предпочтений по поводу CMS.
Цена вопроса - ДО $100, больше такая работа НЕ стоит.
- Похожие заказы
- Веб-программирование16 заявокЗакрыт16 лет назад
- $120
1. Необходимо установить на наш хостинг oscommerce. 2. Разработать парсер для копирования товаров с сайта techhome.ru 3. Залить товары в oscommerce. После успешного выполнения задания возможно продолжение сотрудничества. Оплата только по ФАКТУ выполнения работы.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт16 лет назад
Певец молодой из Германии 1. Это презентация в формате флеш включая следующие разделы: а) Об артисте (текстовая инф) б) Страница музыки (то есть там будут mp3 которые можно прослушать) в) Фотогалерея г) Контакты Сам дизайн обложки и 1 страницы будет предоствлен ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт16 лет назад
читайте ТЗ пишите свои цены. только читайте ТЗ внимательно пожалуйста. мне нужны четкие конкретные цены. спасибо:)Веб-программирование24 заявкиЗакрыт16 лет назад
Т.к. сам ничего не понимаю в PHP - не могу написать даже такую простенькую вещь: ввверху кода скрипта пишу нужное количество пин-кодов и запускаю скрипт, а он мне выводит на страницу указанное число пин-кодов по одному ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт16 лет назад
- $10000
Нужен программист или группа программистов, с серьезным опытом программировая порталов с широким функционалом. Желаемый язык программирования: ruby, java, php, Технологии ajax, javascript и т.д. Опыт внедрения платежных систем. Строго Москва с возможностью встречаться два раза в неделю. Три этапа ...Веб-программирование16 заявокЗакрыт16 лет назад
- $1000
Необходимо создать скрипт как на сайте www.askjolene.com Подробные детали предлагаю обсудить в ходе переговоров.Веб-программирование29 заявокЗакрыт16 лет назад
- $250
Ищется быстрый и недогорый пхпер, который возьмется сделать следующее 1) надо взять каталог продукции здесь - h**p://********.ru/catalog/ 2) распарсить его в mysql базу, и стянуть имеджи 3) положить его на другой (уже готовый) сайтик примерно вот в ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт16 лет назад
Необходимо написать несколько модулей для портала.Нужна только программная часть. Кандидат\ы будет определен по лучшему из ТЗ.т.е. Вы оставляете здесь заявки с указанием e-mail. После этого Вам приходит список необходимых модулей.Вы выбираете любой и пишите для него ТЗ ...Веб-программирование13 заявокЗакрыт16 лет назад
Встроить в HostCMS Infinity (в крайнем случае Drupal ) функцию закрытого отдела (с неограниченным количеством страниц) доступ в который возможен по паролю и логину который высылается на email автоматически после оплаты (платежные системы WebMoney, Яndex-деньги, ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад