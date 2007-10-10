Нужен простой сайт, CMS из списка - на выбор

Требуется сделать несложный сайт. Дизайн очень простой, вернее его вообще нет (т.е. никакие дизайнерские изыски в цену - не закладываются). Есть трехколоночная структура (CSS) с цветными боковыми колонками, верхним блоком, и, возможно, футером (см. скриншот).

CMS для исполнения (перечисляю в порядке предпочтения):

- HostCMS

- WordPress

- MODx

- MovableType

- 2z project

После каждой статьи форма обратной связи с капчей. Все что люди пишут – отображается ниже.

Выпадающее меню должно быть реализовано на seo-корректной связке html/css/js.

На макете (см. скриншот) обозначены основные рекламные места. Разумеется, рекламы там не будет пока, однако должна быть предусмотрена возможность быстрого добавления кода баннеров.

Должна быть предусмотрена гибкая настройка внешнего вида шрифтов, блоков статей и т.п. через css. Рекламный блок (для контекстной рекламы) тоже должен гибко настраиваться, имеется в виду внешний вид через css.

Структура и логика сайта очень довольно подробно показаны на скриншоте.

Еще кое-что по поводу логики работы сайта (подробнее обсуждаем при личном общении):

- каждая статья принадлежит к какой либо тематике.

- каждая новость принадлежит какой-либо тематике (набор – аналогичен статейному)

- родительский компонент для основного инф.элемента сайта – это станция метро.

- родительский компонент для станции метро – это округ в Москве и район – в Питере

Предпочтение отдается людям, занимающимся и интересующимся ТОЛЬКО web-программированием.

Спасибо за внимание, надеюсь, все достаточно подробно объяснено. Жду конкретных предложений сюда и в личку, с высказыванием аргументированных предпочтений по поводу CMS.

Цена вопроса - ДО $100, больше такая работа НЕ стоит.