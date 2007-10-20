Скрипт для системы vkontakte

Необходим скрипт, задача которого, приглашение пользователей системы vkontakte в определенную группу.

Скрипт должен быть настраиваемым (возможность указать группу, в котороу происходит приглашение; возможность указать количество человек, приглашаемых в группу; возможность указать начиная с какого идентификатора пользователя производить приглашение).

Итак, функционал следующий:

1. Страница с настройкой программы:

- указание id группы, из которой приглашать или id пользователя (без учета группы), начиная с которого приглашать (просто иттеративно приласить некоторое к-во человек начиная с этого id'шника);

- указание id группы, в которую приглашать;

- указание количества человек, которые необходимо пригласить;

2. Собственно кнопка запуска программы или какая-либо другая возможность запустить скрипт.

3. Сообщение о завершении работы скрипта.

Приемочный тест можете провести либо Вы самостоятельно, по предоставленным мной параметрам (id'шники групп и количество человек (думаю 400-500 достаточно для проверки)). Также от Вас потребуется консультация как подготовить компьютер для работы вашего скрипта - какие именно сервера и ПО ставить, откуда скачать и как настроить.

Срок выполнения - 3дня;

Стоимость - 140$

Оплата может производиться либо наличкой, если Вы живете в СПб, либо WebMoney.

Деньги будут переведены сразу после подтверждения работоспособности программы.