Система внутрикорпоративного документооборота

Имеется прототип GUI для создания визиток онлайн наподобие http://www.vizit-ka.ru/rus/show_online.php?pic_id=578 но на flash (то есть не надо скачивать шрифты отдельно). В конечном счете, после сверки данных и оплаты юзером, в датабазе на сервере появляются данные из ...
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Система внутри корпоративного документа оборота.
1. Основные характеристики:
1.1 php + Mysql
1.2 Авторизация (через .htpasswds)
1.3 Создание пользователей (администратором через администраторский интерфейс)
1.4 Разграничение доступа (администратор дает пользователям возможность просмотра разделов и выполнения действий
по изменению информации в определенных разделах, закачку, изменение и удаление файлов (Права назначаются пользователю или группе пользователей при регистрации
В последствии администратор может изменить полномочия любому из пользователей или группе пользователей целиком))
1.5 Возможность автоматического извлечения информации из файлов .xls и .xlsx с вставкой информации из файла в определенный раздел.
Возможности администратора:
1. Создание разделов и подразделов
1.1 Создание групп пользователей
1.2 Создание пользователей
1.3 Администратор по умолчанию является пользователем со всеми привилегиями
1.4 Администратор дает права пользователям на доступ к определенному разделу(ам), скачивание файлов в определенном разделе (ах),
закачку файлов в определенный раздел(ы), удаление файлов из определенного раздела(в)
и перемещение файла(в) из определенного раздела в определенный раздел. (в последствии администратор может изменить права любому из пользователей)
1.5 Также администратор дает права пользователю или группе пользователей на изменение, дополнение, удаление информации из определенных разделов
1.6 Возможность создания шаблонов (список необходимых для заполнения полей при добавлении информации в определенный раздел)
Например:
Администратор создал раздел справочники с подразделом Объекты
и создал шаблон со списком полей необходимых для заполнения при добавлении информации:
Индекс объекта:
Номер договора:
Дата:
Заказчик:
Адрес объекта:
Вид работы:
Площадь объекта в м2:
Ответственный от Заказчика:
Телефон объекта:
Примечание:
После заполнения всех необходимых полей и добавления объекта информация о данном объекте должна выводится в подразделе объекты, Следующим образом:
Индекс объекта | № Дог-ра | Дата | Заказчик | адрес объекта | вид работы | площадь объекта в м2 | ответственный от Заказчика | тел. объекта | Примечание | Удалить | Редактировать
Возможности пользователей:
1. Все что разрешено администратором конкретному пользователю (группе пользователей).
1.1 Если в разделе или подразделе к которому у пользователя есть доступ - есть новые документы или информация (со времени последнего визита пользователя),
То около раздела в котором есть новые документы или информация, должно стоять уведомление что в данном разделе есть новые документы.
После просмотра пользователем новых документов данное оповещение должно сниматься до появления новых документов.
После полного согласования ТЗ, для написания данного движка будут очень сжатые сроки - не более недели.
От Вас цена и сроки.
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