Генерация PDF

$500
Веб-программированиеЗакрыт7 заявок346 просмотров
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Имеется прототип GUI для создания визиток онлайн наподобие http://www.vizit-ka.ru/rus/show_online.php?pic_id=578 но на flash (то есть не надо скачивать шрифты отдельно). В конечном счете, после сверки данных и оплаты юзером, в датабазе на сервере появляются данные из формы + номер шаблона + цвет.

Задача: разработать решение вывода на печать, где готовые макеты визиток заполняют А3 с высокой точностью (PDF или может скрипт в QuarkXpress?). Важно чтобы система соблюдала принцип WYSIWYG. Идеально будет если заказаные на сайте визитки будут отправляться на печать без участия оператора или простым нажатием кнопки.

16 лет назад
digitut
NaN летБеларусь
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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