Генерация PDF

Имеется прототип GUI для создания визиток онлайн наподобие http://www.vizit-ka.ru/rus/show_online.php?pic_id=578 но на flash (то есть не надо скачивать шрифты отдельно). В конечном счете, после сверки данных и оплаты юзером, в датабазе на сервере появляются данные из формы + номер шаблона + цвет.

Задача: разработать решение вывода на печать, где готовые макеты визиток заполняют А3 с высокой точностью (PDF или может скрипт в QuarkXpress?). Важно чтобы система соблюдала принцип WYSIWYG. Идеально будет если заказаные на сайте визитки будут отправляться на печать без участия оператора или простым нажатием кнопки.