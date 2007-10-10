Cоздание инсталляционного пакета CMS + бэк-офис

Певец молодой из Германии 1. Это презентация в формате флеш включая следующие разделы: а) Об артисте (текстовая инф) б) Страница музыки (то есть там будут mp3 которые можно прослушать) в) Фотогалерея г) Контакты Сам дизайн обложки и 1 страницы будет предоствлен ...