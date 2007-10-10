Создание 3d модели со сменой цвета

Имеется прототип GUI для создания визиток онлайн наподобие http://www.vizit-ka.ru/rus/show_online.php?pic_id=578 но на flash (то есть не надо скачивать шрифты отдельно). В конечном счете, после сверки данных и оплаты юзером, в датабазе на сервере появляются данные из ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создание более сложной модели, чем ниже по ссылки:
http://www.robinsonheli.com/color44.htm
Требуется реализация объемной модели, с возможностью изменения цвета и конфигурации модели.
• Смена цвета кузова вертолета
• Вращения вокруг вертикальной оси
• Смена цветового типа (astro или обычная раскраска)
• Смена покрытия и цвета салона
• Смена шасси (полозковое или попалвковое)
Будут предоставлены фотографии вертолета по кругу!
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