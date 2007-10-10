Создание 3d модели со сменой цвета

$500
Веб-программированиеЗакрыт12 заявок204 просмотра
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Требуется создание более сложной модели, чем ниже по ссылки:

http://www.robinsonheli.com/color44.htm

Требуется реализация объемной модели, с возможностью изменения цвета и конфигурации модели.

• Смена цвета кузова вертолета

• Вращения вокруг вертикальной оси

• Смена цветового типа (astro или обычная раскраска)

• Смена покрытия и цвета салона

• Смена шасси (полозковое или попалвковое)

Будут предоставлены фотографии вертолета по кругу!

16 лет назад
r66
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
C4
34 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
$500
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