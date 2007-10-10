Нужна копия сайта faqqly.ком

Требуется написать копию faqqly.com с некоторыми собственными доработками и с более приемлемым дизайном.

Нужны реальные сроки.

Готов обсудить любые предложения.

!!! Важно. По предоплате работать не будем, по крайней мере на начальном этапе - учёные уже)). Оплата по факту выполнения этапов. Нацелены на долгосрочное сотрудничество.

Техзадание только при начале работы, пока опирайтесь на функционал faqqly.com

Товарищи типа "сделаю за 5 дней за 100долл." - не отвлекайте время.