Система управления привилегиями на базе Zend_ACL

Имеется прототип GUI для создания визиток онлайн наподобие http://www.vizit-ka.ru/rus/show_online.php?pic_id=578 но на flash (то есть не надо скачивать шрифты отдельно). В конечном счете, после сверки данных и оплаты юзером, в датабазе на сервере появляются данные из ...