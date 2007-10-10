Скрипт-чекер

Добрый день, требуется написать серверный скрипт, проверяющий статус доменов com.ua (занят, свободен), подключение к whois (простенький whois очень) на определенном кол-ве потоков (возможность выставления в скрипте). Поддержка прокси не нужна

Работа по системе - читает базу доменов из файла и создает 2 файла исходящих - свободные домены и домены занятые

Т.е. главные требования:

- возможность выставления в скрипте кол-ва потоков при проверке доменов через whois

- на входе файл с доменами, на выходе 2 файла - свободные и занятые

- возможность работы с большими объемами

- возможность работы и скана при закрытом браузере

Если будут вопросы - дообсудим по ходу

язык - php

Оплата договорная, пишите ниже ваши цены и контактную icq