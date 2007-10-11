Наладка нового раздела сайта

$20
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки80 просмотров
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На сайте создана посторонним человеком форма добавления, модерирования, рецензирования стихов.

При тестировании обнаружились ошибки. Сам в этом почти 0.

Надо довести до ума. Желательно сегодня, хоть я и не садист.

16 лет назад
sergey2121
17 лет в сервисе
Был
год назад
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