Интересует анимирование шапки сайта: Шапку и логотип предоставляем. кнопки и логотипа - (пример) http://www.bitrixtemplates.ru/templates/16619.php?page= Заднего фона - (пример) http://www.bitrixtemplates.ru/templates/3072.php Напишите сроки выполнения и цену. Примеры аналогичных работ.
Компонент галереи анимированных gif под Joomla cms
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создание галереи картинок с последуцющей поддержкой и доработкой.
Ниже добавил приблизительное ТЗ на разработку:
Создание модуля галереи для Joomla с возможностью нормального отображения gif анимированных картинок (создание анимированных превьшек по возможности)
Требования к галерее:
- Категории картинок
- Система рейтингования картинок – голосование/оценки
- Система тегирования картинок
- Поддержка комментариев к картинкам
- рейтинги ТОП 10, последние добавленные, Последние комментированные, Лучшие по рейтингу
- отправка другу ссылки со страницей картинки
- поддержка мультияызычности (интеграция в joomfish – возможно не сразу в первой реализации)
- возможная интеграция с Community Builder - на будущее возможно….
- вещание RSS потока с картинками галереи
Компонент для загрузки графики в галерею + конструктор анимаций
Разработка компонента для возможности пользователями самостоятельной загрузки нескольких статических картинок и конструирования их них анимированного gif с различными эффектами и переходами и созданием gif-анимации в итоге с помещением ее в галерею
- возможность настраивать эффекты переходов и размеры результирующего изображения
- возможность присваивания тегов для картинки
- возможность импорта отдельных картинок или альбома с популярных графических галер типа flickr и picassa
- поддержка мультияызычности
Модуль отображения облака тегов для галереи
Отображение облака тегов в левом или правом блоке джумлы с переходом на соответствующую страницу картинок с выбранным тегом в галерее
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