Компонент галереи анимированных gif под Joomla cms

Требуется создание галереи картинок с последуцющей поддержкой и доработкой.

Ниже добавил приблизительное ТЗ на разработку:

Создание модуля галереи для Joomla с возможностью нормального отображения gif анимированных картинок (создание анимированных превьшек по возможности)

Требования к галерее:

- Категории картинок

- Система рейтингования картинок – голосование/оценки

- Система тегирования картинок

- Поддержка комментариев к картинкам

- рейтинги ТОП 10, последние добавленные, Последние комментированные, Лучшие по рейтингу

- отправка другу ссылки со страницей картинки

- поддержка мультияызычности (интеграция в joomfish – возможно не сразу в первой реализации)

- возможная интеграция с Community Builder - на будущее возможно….

- вещание RSS потока с картинками галереи

Компонент для загрузки графики в галерею + конструктор анимаций

Разработка компонента для возможности пользователями самостоятельной загрузки нескольких статических картинок и конструирования их них анимированного gif с различными эффектами и переходами и созданием gif-анимации в итоге с помещением ее в галерею

- возможность настраивать эффекты переходов и размеры результирующего изображения

- возможность присваивания тегов для картинки

- возможность импорта отдельных картинок или альбома с популярных графических галер типа flickr и picassa

- поддержка мультияызычности

Модуль отображения облака тегов для галереи

Отображение облака тегов в левом или правом блоке джумлы с переходом на соответствующую страницу картинок с выбранным тегом в галерее