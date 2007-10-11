Куплю скрипт отсылки смс по базе моб телефонов(не спам, а рассылка партнерам). Есть еще много предложений по скриптам и сотрудничеству с хорошими людьми!

ICQ 401-751-464

СТУЧИТЕ В АСЮ, ПМ НЕ НАДО. ПРЕДПОЧТЕНИЕ безработным студентам не из Москвы, с "крутыми" товарищами из "крутых" московских фирм не работаем.