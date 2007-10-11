Нужна база для интернет магазина

$100
Веб-программированиеЗакрыт7 заявок242 просмотра
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Здравствуйте!

Нужна база товаров (с фотографиями и описанием) для интернет магазина на основе скрипта Shop-Script PREMIUM.

Товары по категориям:

Крупная бытовая техника

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Встраиваемая бытовая техника

Мелкая бытовая техника

ТВ и видеотехника

Аудио и Hi-Fi

Фото и видеокамеры, оптика

Портативная техника и ноутбуки

Компьютеры и оргтехника

Климатическая техника

и т.д.

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Пожелания:

Будет очень хорошо если файл уже будет в готовом виде для интергации в Shop-Script PREMIUM

За основу можно взять сайт www.003.ru

C предложениями по цене и срокам милости прошу:

ICQ 135261094

[email protected]

16 лет назад
radioman
Юрий 
52 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва
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